Eskişehir'de kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir'de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu. Kıyıya çıkarılan Arslan'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Tuncay Arslan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
