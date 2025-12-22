Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmalarında 6'ncı gün

ESKİŞEHİR'de 6 gündür kayıp olan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51) için Porsuk Çayı'nda arama çalışmaları sürüyor. Dronun da kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Arslan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Arslan'ın yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Arslan'ın en son Doğualp Sokak'ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirildi. Porsuk Çayı'nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) yanı sıra Milli Egitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEM, SAVE ve itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı'nın Kentpark mevkisinde sürdürüyor. Ayrıca, 2 dronla da havadan arama yapılıyor.