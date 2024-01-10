Eskişehir'de Kaybolduktan Sonra Parçalara Ayrılmış Ceset Bulundu

SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kardeşi Mevlüt Önal (57), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusuna alındı. Çelişkili ifadeler veren şüpheli Mevlüt Önal, sorguda ağabeyini aralarındaki tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde şizofreni hastası olan ağabeyi Nazmi Önal'ın içmesi yasak olmasına rağmen kendisinden sigara istediğini, vermemesi üzerine de tartıştıklarını ve arbedede ağabeyinin yere düşüp hareketsiz kaldığını belirterek, "Paniğe kapılıp kıyafetlerini çıkardım ve dağlık alana bıraktım. Kıyafetleri de oraya gizledim" dediği öğrenildi.

İtiraflarının ardından jandarma JASAT timleri tarafından olayın yaşandığı Yörükakçayır Mahallesi'ndeki eve ve dağa götürülen şüpheli Mevlüt Önal'ın 'yer gösterme' sırasında cinayeti detaylarıyla anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mevlüt Önal, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Başsavcılık açıklamasında, "Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızda zorunlu müdafii huzurunda alınan ifadesinde, maktul Nazmi Önal'ın cesedinin dağlık alana bırakılması ve taşınması hususu ile kıyafetlerinin bırakılması konusunun ikrar edildiği, şüphelinin ikrar içerikli anlatımı sonrasında 'yer gösterme' işleminin de yapıldığı, ifade işlemleri sonrasında şüphelinin Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten üst soyu öldürme' suçundan sevk edildiği, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildiği, soruşturmaya konu olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, delillendirme çalışmalarının devam ettiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Soruşturma sürüyor.