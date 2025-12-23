Eskişehir'de Kayıp Öğretmen Tuncay Arslan'ın Cansız Bedeni Bulundu

(ESKİŞEHİR) – Eskişehir'de 16 Aralık'ta Gökmeydan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu.

Arslan'ı bulmak için Kentpark ve Porsuk Çayı çevresinde yürütülen arama çalışmalarına AFAD ve çeşitli arama kurtarma ekipleri katıldı. Yoğun arama çalışmaları sonucunda Arslan'ın cansız bedenine Porsuk Çayı'nda ulaşıldı.