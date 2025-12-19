Eskişehir'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bir kavgada 3 kişi yaralandı. Tartışma, iki grup arasında bıçaklı ve darp olaylarına neden oldu. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ç.Ü. ve R.E.P. bıçakla yaralanırken, A.P. ise darbedildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis, kavgaya karışan zanlılar Y.O, V.Z, A.K. ve S.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.