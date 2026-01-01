Haberler

Eskişehir'de anne ve ikiz çocukları karbonmonoksit gazından etkilendi

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kıraathaneden gelen karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ile ikiz çocukları tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evlerinin altındaki iş yerinden gelen karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve ikiz çocukları tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi Erdoğdu Sokak'ta kıraathanede yakılan sobanın dumanı, üst kattaki eve doldu.

Evde bulunan A.U.D. (40) ve ikiz çocukları M.D. ile A.D. (8), karbonmonoksit gazından etkilendi.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve ikiz çocukları, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel



