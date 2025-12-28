Haberler

Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü, binaların çatıları ve araçlar karla kaplandı. Trafik ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 ve en yüksek sıfır derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Şelale Park da karla kaplandı. Yürüyüş yapan vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplı parkta fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi
6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Şimdiyse taraftarın sevgilisi oldu

6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Yaptığıyla taraftarın sevgilisi oldu
Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek