Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 ve en yüksek sıfır derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Şelale Park da karla kaplandı. Yürüyüş yapan vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplı parkta fotoğraf çektirdi.