Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü, binaların çatıları ve araçlar karla kaplandı. Trafik ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 ve en yüksek sıfır derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.
Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Odunpazarı ilçesinde bulunan Şelale Park da karla kaplandı. Yürüyüş yapan vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplı parkta fotoğraf çektirdi.
