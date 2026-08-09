Eskişehir'de Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
Eskişehir'de kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
E.B, idaresindeki 16 BHC 450 plakalı soğan yüklü kamyon Eskişehir-Ankara karayolu Mahmudiye Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, tırda yolcu olarak bulunan H.Y. ve A.K.B, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA