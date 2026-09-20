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Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, eşine 350 bin lira ceza uygulandı

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Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, eşine 350 bin lira ceza uygulandı
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Eskişehir'de eşi tarafından zorla tutulduğu öne sürülen kamyonetten atlayan Aysun I. (32) ağır yaralandı. Ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen eşine 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR'de, seyir halindeki kamyonette eşi tarafından zorla tutulduğu öne sürülen Aysun I. (32), araçtan atlayınca, ağır yaralandı. Aysun I. tedavi altına alınırken, ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen eşi Emre I.'ya (28), 350 bin lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı, Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirilerek götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Emre I.'nin kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe alan ekipler, aracı Otogar Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi arasında durdurmaya çalıştı. Bu sırada Aysun I., hareket halindeki kamyonetten atlayınca yola düşüp ağır yaralandı. Sürücü Emre I., eşinin araçtan atladığı bölgede durdurulup gözaltına alındı. Yaralı Aysun I. da ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kontrolünde, ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Emre I.'ya toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Emre I., Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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