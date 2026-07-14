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Eskişehir'de kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaşamkent Mahallesi 1561. Cadde'de seyreden Ş.A. idaresindeki 35 DC 7407 plakalı kamyonet ile 1676. Sokak'tan çıkan G.C. idaresindeki 26 ACN 749 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü G.C. ile kamyonetteki yolcular D.G. ve S.Ç. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada, her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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