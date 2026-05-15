Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen Gökçe Kurtulmuş'a çarparak ölümüne neden oldu. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaldırımda bekleyen kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

E.A. (48) idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Şirinyer Sokak'ta kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti.

Bu sırada otomobil, kaldırımda bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'a (35) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtulmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü E.A. da ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
