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Hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada; 3 yaralı

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Eskişehir'de hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.A.'nın kullandığı 35 DC 7407 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen G.C. yönetimindeki 26 ACN 749 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü G.C. ile kamyonetteki D.G. ve S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan G.C.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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