Odunpazarı'nda Kaçak Kazı Operasyonu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede yapılan kontrolde jandarma, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen kazı ekipmanları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA