Haberler

Odunpazarı'nda Kaçak Kazı Operasyonu

Odunpazarı'nda Kaçak Kazı Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan kontrolde jandarma, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen kazı ekipmanları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

Yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil
58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Son çağrı yapıldı

58 yıllık meyve suyu devi için kritik eşik! Son çağrı yapıldı
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti

Verilen maaşa isyan eden diş hekimi istifa etti: Durum berbat
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı

Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı

Rojin dosyasında yeni detay! Ailenin avukatı 'hocam' dediği kişiyi işaret etti

Rojin dosyasında yeni detay! Avukatı "hocam" dediği kişiyi işaret etti
Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı

Dün geceye damga vuran görüntü: Eğme başını eğme...