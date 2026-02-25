Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında yapılan çalışma sonucunda 3 kişinin, Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlendi.

Jandarma, düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, 3 dedektör, 8 metre halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.