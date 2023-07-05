Eskişehir'de İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Eskişehir'de bir restoranda yemek yiyen iş insanı İsmail Ilgaz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacaklarından vuruldu. Ilgaz'ın sağlık durumu iyi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de iş insanı İsmail Ilgaz, yemek yediği bir restoranda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacaklarından vuruldu. Hastanede tedavi gören Ilgaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı olan İsmail Ilgaz, arkadaşıyla birlikte Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir piknik alanına gitti. Ilgaz ve arkadaşı buradaki bir restoranda yemek yerken, henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtı. İki bacağından da yaralanan İsmail Ilgaz, iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ilgaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince araştırma başlatıldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.