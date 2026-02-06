Haberler

Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Y.Y., 70 suç kaydı ile gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evden 4 altın, bir miktar nakit para ve bebek kamerası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının 70 suç kaydı bulunan Y.Y. olduğunu tespit etti.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
