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Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin intihar ettiği belirlendi

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Dün Eskişehir'de evlilik yıl dönümünde boğazı keslmiş halde aracında bulunan hemşire Tuğba Koç'un yapılan otopside intihar ettiğine ilişkin ciddi emareler tespit edildi. Şüpheli bulunan ölüm sonrası gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı.

Dün Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde26 AIC 139 plakalı aracın arka koltuğunda hemşire Tuğba Koç'un (25) ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı. A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ YÖNÜNDE EMARELER VAR

Öte yandan Tuğba Koç'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi. Tuğba Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan teslim alındı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Koç'un cenazesinin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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