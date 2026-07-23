Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

Eskişehir'de hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden tedavi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de 2009 yılından bu yana cezaevinde bulunan ve cezasının son dönemini geçirdiği için açık cezaevine nakledilen hükümlü E.B, 2 gün önce hasta olduğu gerekçesiyle tedavi için götürüldüğü hastaneden firar etti.

Polis ekiplerince firari hükümlünün yakalanması??????? için çalışma başlatıldı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Şair Fuzuli Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir kişi durduruldu.

Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin kimlik kontrolünde???????, firari hükümlü E.B. olduğu belirlendi.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün, yapılan üst aramasında tabanca ile 13 fişek ele geçirildi.

E.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.