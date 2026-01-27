Haberler

Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, uyuşturucu ve kaçma suçundan toplam 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü Ü.Y., devriye ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki ayrı suçtan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ü.Y'yi, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde durdurdu.

Ekiplerce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında Ü.Y'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ü.Y. hakkında ayrıca 2 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

Taraftarlar yıkıldı! Dünya devine çok kötü haber