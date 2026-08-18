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Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Eskişehir-Ankara kara yolu Kumlubel Mahallesi yakınlarında hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A.E. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durdu. Yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

S.Y. idaresindeki 26 KP 653 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Ankara kara yolu Kumlubel Mahallesi yakınlarında S.E. yönetimindeki 26 HK 474 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarparak durdu.

Araçlarda hasara neden olan kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A.E. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı???????.

Kaynak: AA
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