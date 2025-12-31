Eskişehir'de günlübirlik kiralık evler denetlendi
Eskişehir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri 45 personel ve 8 ekiple günübirlik kiralık evlere yönelik denetim gerçekleştirdi. 64 işletme ve 851 oda kontrol edilerek, kimlik bildirim sistemine eksik veri gönderen 3 işletmeye ceza verildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince günübirlik kiralık evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde, 45 personel ve 8 ekibin katılımıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde, 64 işletmede ve 851 oda kontrol edildi.
Kimlik Bildirim Sistemi'ne eksik veri gönderdiği tespit edilen 3 işletmeye ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel