Eskişehir'de günlübirlik kiralık evler denetlendi

Güncelleme:
Eskişehir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri 45 personel ve 8 ekiple günübirlik kiralık evlere yönelik denetim gerçekleştirdi. 64 işletme ve 851 oda kontrol edilerek, kimlik bildirim sistemine eksik veri gönderen 3 işletmeye ceza verildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince günübirlik kiralık evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde, 45 personel ve 8 ekibin katılımıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, 64 işletmede ve 851 oda kontrol edildi.

Kimlik Bildirim Sistemi'ne eksik veri gönderdiği tespit edilen 3 işletmeye ceza uygulandı.

