Haberler

Musaözü Göleti'ne 2 bin 500 yayın balığı bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 2 bin 500 yavru yayın balığını Musaözü Göleti'ne saldı. Çalışma, balık popülasyonunu güçlendirmek ve su ekosistemini korumak amacıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2 bin 500 yayın balığı yavrusu Musaözü Göleti'ne bırakıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce iç su kaynaklarının balık varlığını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

İç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere sağlıklı su ekosistemlerinin aktarılmasının hedeflendiği çalışma kapsamında, Beymelek Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 2 bin 500 yayın balığı yavrusu, müdürlüğün teknik personeli tarafından Musaözü Göleti'ne bırakıldı.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 7 ayrı suç örgütüne operasyon: 28 şüpheli gözaltında

Vatandaşı canından bezdirmişlerdi: 3 başsavcılık düğmeye bastı
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti

Kaymakamın aklına gelen fikir bir köyün kaderini değiştirdi
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti

3 çocuğunu öldüren cani anneden pes dedirten savunma
Tuncay Sonel'in mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı

Mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı
Netanyahu, Trump'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı

Netanyahu, o şartından vazgeçti: Bakın nedeni neymiş
Beşiktaş’ın Salah transferini iptal etme nedeni belli oldu! Bir tek kulübün anahtarını istememiş

Beşiktaş'tan bir tek kulübün anahtarını istemediği kalmış
Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözde tatil beldesinde uyuşturucu operasyonu! Neler çıktı neler