Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kanlıpınar Mahallesi 12022. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Zehra Ongan