Eskişehir'de sosyal medya paylaşımının ardından yakalanan gasp şüphelisi tutuklandı
Sosyal medya paylaşımları sayesinde yakalanan gasp zanlısı N.A, Eskişehir'de cami çıkışında polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince,Tepebaşı ilçesinde gasp şüphelisinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Kimlik bilgileri tespit edilen zanlı N.A, polis ekiplerince takibe alındı.
Sosyal medya hesabından camide olduğu bilgisini paylaşan N.A'nın yakalanması amacıyla ekipler harekete geçti.
Cami çıkışında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderildi.