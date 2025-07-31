Eskişehir'de Fenalaşan İki Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Fenalaşan İki Kişiden Biri Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Porsuk Çayı kenarında fenalaşarak hastaneye kaldırılan iki kişiden Burak Can Erikgenoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'i öldü.

Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde Porsuk Çayı kenarında henüz bilinmeyen nedenle fenalaşan Hasan Hüseyin K. (38) ile Burak Can Erikgenoğlu (33) aniden yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasan Hüseyin K. ile Burak Can Erikgenoğlu, ilk müdahalelerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erikgenoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Hüseyin K'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erikgenoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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