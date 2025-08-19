Eskişehir'de Fabrikada İş Kazası: 33 Yaşındaki Çalışan Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR'de metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada makineye sıkışan Kutluay Gümüş (33), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl OSB Mahallesi 25'inci Cadde'deki metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Kutluay Gümüş, çalıştığı makineye sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kutluay Gümüş ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.