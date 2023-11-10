Eskişehir'de Fabrika Servis Otobüsü Kazası Davasında Sürücüye Hapis Cezası

ESKİŞEHİR'de 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaraladığı fabrika servis otobüsü kazası davasında tutuksuz yargılanan sürücü Mehmet İlik (32) iyi hal indirimiyle 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaza, 2020 yılı Ağustos ayında Eskişehir-Ankara kara yolu Otogar mevkisinde meydana geldi. Mehmet İlik yönetimindeki beyaz eşya fabrikasının işçilerini taşıyan 26 S 0283 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi. Kazada yan yatan araçtaki fabrika işçilerinden Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz (28) hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Mehmet ilik hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, 2021 yılında tahliye edilen otobüs şoförü sanık Mehmet İlik'e 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak' suçundan iyi hal indirimiyle 7,5 yıl hapis cezası verdi.