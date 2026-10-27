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Eskişehir'de EYS'nin yeni mimarisi için tanıtım eğitimi video konferansla düzenlendi

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Eskişehir'de EYS'nin yeni mimarisi için tanıtım eğitimi video konferansla düzenlendi
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Eskişehir'de İl Müdürlükleri Eğitim Yönetim Sistemi'nin yeni mimarisine ilişkin tanıtım eğitimi düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne göre eğitim, Bala Hatun Yurdu Konferans Salonu'nda video konferansla yapıldı.

Eskişehir'de, İl Müdürlükleri Eğitim Yönetim Sistemi'nin (EYS) yeni mimarisine ilişkin tanıtım eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tanıtım eğitimi, Bala Hatun Yurdu Konferans Salonu'nda video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Eğitimde, sistemin yeni mimarisi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA
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