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Eskişehir'de Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Eskişehir'de Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı
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Eskişehir'de bir eve girerek çelik kasa, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin TL nakit ve tablet çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de girdikleri bir evdeki çelik kasanın yanı sıra ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Odunpazarı ilçesindeki bir eve giren şüpheliler S.D. ve İ.N.O. içerde bulunan çelik kasayı açıp, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin lira nakit para ve tableti alıp kaçtı. İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmasında, kimlikleri tespit edilen S.D. ve İ.N.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin S.D.'nin 'Hırsızlık' suçundan aranmasının bulunduğu, İ.N.O.'nun ise 2 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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