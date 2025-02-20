Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız

Kassam Tugayları'ndan Trump'a tarihi rest

Eşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede "Onu çok seviyordum" dedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de eşini 14 bıçak darbesiyle öldüren sanık Atila Sarıhan mahkemede, "Onu çok seviyordum. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım onu çok seviyordum, çok pişmanım" dedi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde 2023 yılının Mart ayında 2 yıl önce evlenen Atila Sarıhan (51) ile Rusya uyruklu Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Sarıhan eşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Gözaltına alınan Sarıhan tutuklandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığını belirtilerek, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

SAMSANOVA'NIN CEP TELEFONU ÇÖZÜMLENEMEDİ

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, öldürülen Elena Samsanova'nın incelenmesi için kriminale gönderilen cep telefonunun şifresinin henüz tespit edilemediği ve telefonunun çözümlenemediği belirtildi. Mahkeme telefonun üretici firmaya gönderilerek açılıp açılmayacağının sorulmasına karar verdi. Mahkeme savcısı da mütalaasında tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında eşini nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ONU ÇOK SEVİYORDUM"

Duruşmada kendisini savunan sanık Atila Sarıhan öldürdüğü eşini çok sevdiğini belirterek, "İlk eşimle 25 yıl evli kaldım, ikinci eşimle ben 50 yaşında evlendim. Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Öyle bir şey olmasaydı ben eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim. Ben ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım onu çok seviyordum, çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Atila Sarıhan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek
img

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
img

Tuğçe Tayfur, bebeğinin sağlık durumunu paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Dr. Ekrem Teymur: Kripto para hareketlerini takip etmek mümkün

Dr. Ekrem Teymur: Kripto para hareketlerini takip etmek mümkün
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.