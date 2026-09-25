Eskişehir'de Emniyet, iki lisede 340 öğrenci ve 15 öğretmene siber suç eğitimi verdi

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki lisedeki öğrenci ve öğretmenlere siber suçlara karşı bilgilendirme yapıldı.

SİBERAY Programı kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimlerde, siber suçların önlenmesi ve internet kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandı.

Eğitimlerde toplam 340 öğrenci ve 15 öğretmene, nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ile sosyal medyanın hayat üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA