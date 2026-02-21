Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, elektrikli bisiklete çarptı; 1'i ağır 2 çocuk yaralandı

Güncelleme:
Eskişehir'de ehliyetsiz bir sürücünün yönetimindeki otomobil, elektrikli bisiklete çarptı. Kazada 14 yaşındaki Kayra T. ağır yaralanırken, Berat K. ise hafif yaralandı. Sürücü gözaltına alındı ve ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de ehliyetsiz Batuhan E. (17) yönetimindeki otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Berat K. (14) hafif, Kayra T. (14) ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan E. kontrolündeki 26 ABJ 926 plakalı otomobil, Berat K.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Berat K. ve beraberindeki Kayra T., ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kayra T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, gözaltına alındı. Otomobil sahibi ve sürücüye 23 bin 437'şer lira para cezası uygulandı. Öte yandan, yaralı yakını bir kişi kaza yerinde ailesini arayarak "Durumu iyi nefes alıyor. Hiçbir şey yokö diyerek kazayı anlattı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
