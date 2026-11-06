Eskişehir'de ehliyet sınavı kopya düzeneği operasyonunda 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Eskişehir'de ehliyet sınavlarında kopya çekmek için düzenek hazırlayan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, ehliyet sınavında organize şekilde kopya çekilmesini sağlayan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, sınav sırasında üzerinde özel kopya düzeneği bulunan 2 kişi ile sınav binası çevresinde organizasyonu yürüten, cihaz yerleştiren ve kamera görüntüleri üzerinden soruların cevaplanmasına yardımcı olan 6 şüpheli yakalandı.

İncelemelerde, 4 Wi-Fi cihazı, 3 kamera düzeneği, 4 kulak içi gizli kulaklık ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden N.G, A.K. ve M.T. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA