Eskişehir'de Down Sendromu Farkındalık Etkinliği düzenlendi

Anadolu Üniversitesi, down sendromuna yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla panel, sergi ve gösterimler içeren bir etkinlik düzenledi. Uzmanlar, down sendromlu bireylerin toplumda değerli katkılar sunduğunu vurguladı.

Eskişehir'de down sendromuna yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla panel, sergi ve çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Down Sendromu Farkındalık Etkinliği", Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda yapıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, down sendromlu bireylerin hayata "+1" ile başladığını belirterek, "Önemli olan eksikliklere değil, bu artı değere odaklanmak ve bunu yalnızca bir gün değil her gün hatırlayabilmektir." ifadesini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ise erken çocukluk döneminde kurulan etkileşimin önemine dikkati çekerek, özellikle 0-9 yaş aralığının gelişim açısından kritik olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı da down sendromlu bireylerin topluma önemli değerler kattığını belirterek, kapsayıcı eğitim anlayışıyla her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinlikte, down sendromlu bireyler tarafından hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

Programa, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
