74,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Eskişehir'de yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de, hakkında 33 dolandırıcılık suçundan 59 yakalama kararı bulunan S.K., polis tarafından yakalandı. 74,5 yıl hapis cezası ile aranıyordu.

ESKİŞEHİR'de hakkında 33 farklı dolandırıcılık suçundan 59 yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş 74,5 yıl hapis cezasıyla aranan S.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 59 yakalama kararı bulunan S.K.'nın Arifiye Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bir süre yapılan takibin ardından şüpheli S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından incelemede S.K. hakkında

banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 33 farklı dosyadan hapis cezasına yönelik aranma kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca S.K.'nin 26 farklı dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranması olduğu, 74 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 57 bin 740 lira kesinleşmiş para cezası bulunduğu tespit edildi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

