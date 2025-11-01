Eskişehir'de Dilencilikle Mücadele Çalışmaları Sonuçlandı

Eskişehir'de "Dilencilikle Mücadele Edilmesi Hakkında Genelge" kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 604 dilenciye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, dilencilikle mücadele çalışmalarının sonuçları ele alındı.

Toplantıda konuşan Aksoy, dilenciliğin kabahat sayıldığını ve tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandığını belirterek, "Yaklaşık 2 yıllık süreçte alanda tespit edilen toplam 708 dilenciden 604'üne para cezası uygulanmıştır. Birden fazla kez yakalanan 111 kişi mevcuttur. Bu kişilerden elde edilen paraların toplam 214 bin 942 lirası kamuya geçirilmiştir." dedi.

Vali Aksoy, çalışmaların sadece cezai yaptırımlarla sınırlı olmadığını ifade ederek, dilencilerden 242'sinin sağlık taramasından geçirildiğini, 17'sinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Sosyal durumları incelenen 345 kişiden ise yalnızca 19'unun ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğunun belirlendiğini kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Dilenciliği sektör haline getirip bunu gelir kapısı olarak gören vatandaşlarımız var. Yardım yapma duygusunu istismar eden ve bu anlamda vatandaşlarımızdan ihtiyacı olmadığı halde dilenme davranışını ortaya koyan kişilere baktığımızda yaklaşık 708 kişinin 175'i başka illerden gelip Eskişehir'de dilenen kişiler. Ayrıca 41 yabancı uyruklu kişiyle ilgili İl Göç İdaresi gerekli işlemleri yürütmüştür."

Hüseyin Aksoy, vatandaşların merhamet duygularını istismar edenlere müsaade edilmeyeceğinin altını çizerek, gerçek ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları halinde tüm desteklerin sağlandığını sözlerine ekledi.