Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ö.A.(39) idaresindeki 26 E 0210 plakalı otomobil, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner