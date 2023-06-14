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Eskişehir'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü

Eskişehir'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden Sivrihisar'a hareket eden N.D. idaresindeki 20 AIU 645 plakalı minibüs, Demirciköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü N.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici - Güncel

Sivrihisar Eskişehir Ankara Güncel Haberler

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