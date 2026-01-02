Eskişehir'de bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı öğrenilirken, depoda birçok sahipsiz kedinin barındığı bildirildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 8 katlı bir binanın depo olarak kullanılan zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçaalan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir apartmanın zemin katındaki depoda, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Depoda, çok sayıda sahipsiz kedinin barındığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel