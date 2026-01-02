Haberler

Eskişehir'de bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı öğrenilirken, depoda birçok sahipsiz kedinin barındığı bildirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 8 katlı bir binanın depo olarak kullanılan zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçaalan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir apartmanın zemin katındaki depoda, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Depoda, çok sayıda sahipsiz kedinin barındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok