Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir’de Cumhuriyet kutlamalarında SOLOTÜRK’ten gösteri uçuşu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir’de Cumhuriyet kutlamalarında SOLOTÜRK’ten gösteri uçuşu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESKİŞEHİR’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı.

ESKİŞEHİR'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı. Sazova Parkı'nda binlerce kişinin izlediği gösteri nefes kesti.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda tören düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve vatandaşlar katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı dinletildi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet'in egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim şekli olduğunu ifade ederek, "Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim şeklidir. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyetimizin ilanı, insanımızın ufkunu genişletmiş, fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini sağlamıştır. Cumhuriyet'ten aldığımız feyz ve güçle devletimiz, uluslararası alanda saygın bir yere sahip olmuş, Anadolu'nun her köşesindeki şanlı milletimizin her bir bireyine eşit mesafede duran bir yapıya ulaşmıştır" dedi. Törende İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği'nin yanı sıra halk oyunları gösterileri yapıldı.

SOLOTÜRK, GÖSTERİSİNİ BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği olan SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kentte bir gösteri uçuşu yaptı. Masal Şato'nun bulunduğu Sazova Parkı'ndaki gösteriyi binlerce kişi takip etti. Vatandaşlar, nefes kesen gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.

Gösteriyi çok beğendiğini ifade eden Arif Uzun, "Provalara da gelmiştik, şimdi gerçeğini izlemeye geldik torunum Yağız ile birlikte. Gösteri muhteşemdi. Çok güzel bir gösteriydi. Kalp ritmimiz bile bozuldu o kadar gururlandık, mutlu olduk" dedi.

Yaşar Er de çok heyecanlandıklarını belirterek, "Çok güzel ve heyecanlıydı, devamını bekliyoruz. Çok eğlendik, yapanlara teşekkürler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mbappe'nin bir sözü ortalığı karıştırdı! Formalarını yaktılar

Dünyaca ünlü isim bu gidişle geceleri rahat yatamayacak
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları

3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor

106 kiloluk otizmli oğluyla mücadele ediyor! Hikayesi yürek burktu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç

Çöken peribacasından ilk görüntüler! Kayanın altında kaldı
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Marmara'da batan gemiden 57 gün sonra acı haber geldi! 8 ailenin bekleyişi sürüyor

57 gün sonra acı haber geldi! Ağabeyin sözleri yürek dağladı
Annesi para vermeyince bıçakla rehin aldı! Özel harekat gelince çatıya çıktı

Kocaman adamın yaptığına bakın! Senin gibi evlat olmaz olsun
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi