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Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

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Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda davetlileri ağırladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda davetlileri ağırladı.

Valilik tarafından düzenlenen resepsiyon, Vali Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz'ın davetlileri karşılamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi.

Programda konuşan Vali Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayıp davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet'in köklü devlet geleneğinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında binlerce yıllık devlet geleneğinin devamı olarak kurulduğunu ve 103 yıldır gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet yönetiminde tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, milletin Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Türk bayrağına sahip çıkma kararlılığını 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Yılmaz, Cumhuriyet'i gelecek nesillere daha güçlü şekilde emanet etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmanın ardından Vali Yılmaz, eşi Şenay Yılmaz ve protokol üyeleri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

Kaynak: AA
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