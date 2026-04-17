Çobanları hamama götürüp, 5 milyon lira değerindeki büyükbaşları çaldılar

Çobanları hamama götürüp, 5 milyon lira değerindeki büyükbaşları çaldılar
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çobanları hamama götüren 8 şüpheli, ahırlardaki 5 milyon lira değerindeki 36 büyükbaş hayvanı çalıp sattı. Olaydan sonra 4 şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde çobanları Ankara'da hamama götürüp, ahırlardaki 5 milyon lira değerindeki 36 büyükbaşı çalıp sattığı tespit edilen 8 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Sivrihisar ilçesine gelen 3 kişi, büyükbaş hayvan ahırlarında görevli çobanları Ankara'da hamama götürdü. Bu sırada diğer 3 kişi ise ahırlara kamyonlarla gelerek 36 büyükbaş hayvanı çalıp, kaçtı. Çobanların ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı. Ekiplerin araştırmasında kamyonla çalınan büyükbaş hayvanların Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine götürülerek satıldığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri 5 milyon lira olduğu belirtilen 36 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Sivrihisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık markayı ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha

PFDK'den ceza alan Okan Buruk'un oğluna bir kötü haber daha
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Şamil Tayyar'ın öğrencileri ve öğretmenleri boykota çağıranlara tepkisi olay oldu

"Aklınızı başınıza alın, bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın"
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık markayı ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike