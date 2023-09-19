Eskişehir'de çobanı öldüren sanığa 26 yıl hapis cezası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, çobanı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Ç. (44) ile öldürülen Mehmet Topaloğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan A.Ç, "Hayatını kaybeden Mehmet Topaloğlu, benim işçimdi. Ben bu olayda mağdurum. Ben öldürmedim. Adalet istiyorum."dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına hükmetti.

Olay

Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal İstiklalbağı Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu (22), Temmuz 2022'de tabancayla vurularak öldürülmüştü. Aynı mahallede yaşayan A.Ç. gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. A.Ç. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.