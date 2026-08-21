Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişi keserle yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada kafasına keserle vurulan kişi yaralandı.

75. Yıl Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çalışan H.İ.U. (62) ve S.K. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.İ.U, S.K'nin kafasına keserle vurdu.

İhbar üzerine tesise gelen sağlık ekipleri, S.K'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis tarafından yakalanan H.İ.U'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA