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Eskişehir'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

Eskişehir'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
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Eskişehir'de 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında konser, piknik, açık hava sineması ve çelenk töreni gibi etkinlikler düzenlendi. Başsavcı Karakülah, infaz personelinin adalet sistemindeki önemini vurguladı.

Eskişehir'de, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ceza infaz kurumlarında görevli personeller için tüm hafta boyunca konser, piknik, açık hava sineması gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ceza İnfaz Personeli Günü çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve personelleri tarafından Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak makamında ziyaret edildi.

Ziyarette, tüm infaz personelinin günlerini kutlayan Başsavcı Karakülah, ceza infaz personellerinin görevlerini kahramanca ve fedakarca yaptıklarını vurguladı.

Ceza infaz personellerinin Türk adalet sisteminin en önemli ve vazgeçilmez sac ayaklarından birinin temsilcisi olduğunu kaydeden Karakülah, "Toplum düzeninin sağlanmasında üstlendiğiniz sorumluluk kritik bir öneme sahip. Tüm ceza infaz personelimizin günlerini kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Karakülah ve Adalet Komisyonu Başkanı Sazak'a infaz personelleri tarafından çiçek takdim edildi.

Ziyaret adliye önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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