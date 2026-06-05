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Eskişehir'de Çevre Haftası Şenliği

Eskişehir'de Çevre Haftası Şenliği
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Eskişehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya bize emanet' temasıyla düzenlenen şenlikte, çocuklara özel etkinlik alanları kuruldu ve vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

Eskişehir'de, 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Dünya bize emanet" temasıyla şenlik düzenlendi.

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, çok sayıda etkinlik alanı kuruldu.

Farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaşın eğlenceli vakit geçirdiği şenlikte, çocuklara özel alanlar da oluşturuldu.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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