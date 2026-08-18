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Eskişehir'de 86 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'deki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'deki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 10-17 Temmuz tarihleri arasında 1243 görevli personelin katılımıyla 367 noktada uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada yapılan kontrollerde 86 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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