Eskişehir'de 122 aranan şüpheli yakalandı

Eskişehir'deki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 20-27 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde 1484 personelin katılımıyla 319 noktada uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalarda yapılan kontrollerde 122 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA