Eskişehir'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde eşi tarafından mutfakta hareketsiz bulunan 59 yaşındaki Erol Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli değerlendirilen Kaya'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Taşlı Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Erol Kaya (59), eşi tarafından mutfakta hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Belediye tabibi tarafından ölümü şüpheli değerlendirilen Kaya'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner