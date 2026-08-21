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Eskişehir'de Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 53 Bin 941 Hap Ele Geçirildi

Eskişehir'de Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 53 Bin 941 Hap Ele Geçirildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir eve zorla girildiği ihbarı üzerine yapılan aramada 53 bin 941 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ESKİŞEHİR'de ihbar sonrası gidilen adreste yapılan aramada, 53 bin 941 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde bir eve zorla girildiği ihbarı sonrası adrese polis ekipleri gitti. Evde yapılan aramada, kutular içerisinde 53 bin 941 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer yandan kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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